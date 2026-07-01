IL DEBUTTO IN PASSERELLA

Ecco Athena: la figlia di Laetitia Casta è la nuova star delle sfilate

Non è passato inosservato l'esordio nella moda della secondogenita della supermodella e attrice e di Stefano Accorsi

01 Lug 2026 - 00:26
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Laetitia Casta (courtesy of Calzedonia) e la sua secondogenita Athena Accorsi Casta modella per Jacquemus in Corsica (foto dall'account ufficiale su Instagram @jacquemus) © Ufficio stampa/Instagram

Laetitia Casta (courtesy of Calzedonia) e la sua secondogenita Athena Accorsi Casta modella per Jacquemus in Corsica (foto dall'account ufficiale su Instagram @jacquemus) © Ufficio stampa/Instagram

Di cognome fa Accorsi Casta e ha soli sedici anni. Il mondo della moda e dei suoi adepti è in fibrillazione per il debutto in passerella di una nuova "nepo baby", Athena Accorsi Casta, figlia secondogenita della supermodella e attrice francese Laetitia Casta - che debuttò a sua volta a 15 anni - e dell'attore italiano Stefano Accorsi. Lunghi capelli ricci ed espressione imbronciata à la parisienne, ha letteralmente mandato in tilt i social.  

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Chi è Athena Accorsi Casta e perchè se ne sta parlando tanto

 Di lei non si sa molto. Avendo avuto finora, come il fratello maggiore Orlando, un profilo piuttosto basso, lontano dai flash dei fotografi e dalle riviste patinate. Di Athena Accorsi Casta non si ha, al momento, neppure la certezza che l'account che risponde al suo nome su Instagram sia effettivamente gestito da lei. Tra i poco più di 1600 follower spicca però il nome della stessa Laetitia Casta. Stella emergente della moda, ha fatto il suo debutto in occasione della sfilata dedicata alla collezione primavera estate 2027 di Jacquemus, che si è tenuta in uno scenario suggestivo: la scogliera a picco sul mare de L'Île-Rousse in Corsica, terra d'origine della sua mamma.  

© Instagram

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Athena Accorsi Casta modella per Jacquemus in Corsica per la sfilata di presentazione della collezione primavera estate 2027 (da @jacquemus, account ufficiale su Instagram)

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Athena Accorsi Casta, nuova promessa della moda

 Athena ha esordito in passerella con un look total white: micro top con spalline e gonna longuette a palloncino a vita alta. Ai piedi, ballerine in voile dall'effetto impalpabile. Una giovane dea di bianco vestita, per un debutto che non è passato inosservato - non solo tra gli addetti ai lavori - e le ha regalato grande popolarità. È entrata così, di fatto, anche lei nel gruppo delle "figlie d'arte" come Deva Cassel, Kaia Gerber, Lila Moss, Lily Rose Depp, Iris Law, Apple Martin, Leni Klum, Matilde Lucidi. Tuttavia, a muovere per prima i passi nel mondo della moda è stata la figlia maggiore di Laetitia Casta, Sahteene Sednaoui, 24 anni, nata dalla relazione con il fotografo franco-americano Stéphane Sednaoui.  

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