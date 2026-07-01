Ecco Athena: la figlia di Laetitia Casta è la nuova star delle sfilate

Di cognome fa Accorsi Casta e ha soli sedici anni. Il mondo della moda e dei suoi adepti è in fibrillazione per il debutto in passerella di una nuova "nepo baby", Athena Accorsi Casta, figlia secondogenita della supermodella e attrice francese Laetitia Casta - che debuttò a sua volta a 15 anni - e dell'attore italiano Stefano Accorsi. Lunghi capelli ricci ed espressione imbronciata à la parisienne, ha letteralmente mandato in tilt i social.