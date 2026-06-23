"IT GIRL" DEL MOMENTO

Leni Klum nuova musa glamour e icona di femminilità

La 22enne modella americana protagonista di una campagna eyewear dal gusto cinematografico e spettacolare

23 Giu 2026 - 23:04
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Leni Klum è la protagonista della nuova campagna eyewear Forever Guess, che celebra le molteplici sfaccettature della femminilità © Ufficio stampa

Leni Klum è la protagonista della nuova campagna eyewear Forever Guess, che celebra le molteplici sfaccettature della femminilità © Ufficio stampa

Una donna, tante personalità. Leni Klum è la protagonista di una campagna eyewear dirompente, realizzata con un approccio cinematografico di alta moda. La 22enne modella americana, figlia maggiore della top Heidi Klum e di Flavio Briatore, celebra sul set e negli scatti le molteplici sfaccettature di una femminilità moderna. 

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Leni Klum nuova musa glam

 Una serie cinematografica ispirata al glamour, al dramma e all'energia esuberante delle soap opera degli anni '90. Leni Klum è il nuovo volto di Forever Guess, la nuova campagna eyewear del brand che trasforma l'iconico logo G del marchio in un simbolo di sicurezza, individualità ed espressione di sé. Attraverso quattro narrazioni distinte, negli scatti e nel video, la modella interpreta con naturalezza diversi archetipi femminili contemporanei, mettendo in risalto la versatilità e il potere trasformativo dei modelli di occhiali della nuova collezione: The Gossip incarna il magnetismo spontaneo e il glamour contemporaneo della moderna "it girl"; The Ex-Girlfriend esprime una femminilità disinvolta e un fascino irresistibile; nei panni di The Genius rappresenta intelligenza, concentrazione e autorevolezza discreta; In The Legend, infine, veste i panni di un'icona senza tempo la cui eleganza trascende le tendenze. >> GUARDA IL VIDEO 

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Un nuovo modo di raccontare l'eyewear Ideata da Nicolai Marciano, Chief New Business Development Officer, la campagna unisce storytelling ricercato e design iconico del prodotto. Più che una semplice collezione, è un invito ad abbracciare ogni espressione della propria identità: la seduttrice, l'enigmatica, l'intellettuale e l'icona. "In ogni storia - ha spiegato Nicolai Marciano - il logo G di Forever Guess diventa un simbolo di sicurezza, carattere e dell'evoluzione di ciò che Guess rappresenta oggi". 

Eyewear, Leni Klum si fa in quattro per Forever Guess

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© Ufficio stampa | Leni Klum protagonista della nuova campagna eyewear Forever Guess, che celebra le molteplici sfaccettature della femminilità: The Gossip
© Ufficio stampa | Leni Klum protagonista della nuova campagna eyewear Forever Guess, che celebra le molteplici sfaccettature della femminilità: The Gossip
© Ufficio stampa | Leni Klum protagonista della nuova campagna eyewear Forever Guess, che celebra le molteplici sfaccettature della femminilità: The Gossip

© Ufficio stampa | Leni Klum protagonista della nuova campagna eyewear Forever Guess, che celebra le molteplici sfaccettature della femminilità: The Gossip

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