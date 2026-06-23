Leni Klum nuova musa glamour e icona di femminilità

Una serie cinematografica ispirata al glamour, al dramma e all'energia esuberante delle soap opera degli anni '90. Leni Klum è il nuovo volto di Forever Guess, la nuova campagna eyewear del brand che trasforma l'iconico logo G del marchio in un simbolo di sicurezza, individualità ed espressione di sé. Attraverso quattro narrazioni distinte, negli scatti e nel video, la modella interpreta con naturalezza diversi archetipi femminili contemporanei, mettendo in risalto la versatilità e il potere trasformativo dei modelli di occhiali della nuova collezione: The Gossip incarna il magnetismo spontaneo e il glamour contemporaneo della moderna "it girl"; The Ex-Girlfriend esprime una femminilità disinvolta e un fascino irresistibile; nei panni di The Genius rappresenta intelligenza, concentrazione e autorevolezza discreta; In The Legend, infine, veste i panni di un'icona senza tempo la cui eleganza trascende le tendenze. >> GUARDA IL VIDEO