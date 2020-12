La figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore debutta come modella, ecco Leni sulla cover di "Vogue"

La figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore debutta come modella, Leni in copertina su "Vogue" Instagram 1 di 12 Instagram 2 di 12 Instagram 3 di 12 Instagram 4 di 12 Instagram 5 di 12 Instagram 6 di 12 IPA 7 di 12 IPA 8 di 12 IPA 9 di 12 IPA 10 di 12 IPA 11 di 12 IPA 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un battesimo in grande stile per Leni, che parte da una cover che per molte rappresenta un traguardo. Mamma e figlia posano insieme, complici e affiatate con addosso abiti dal taglio maschile e dai colori sgargianti, bellissime e biondissime per l'obiettivo di Chris Colls. Per la piccola Klum, fare la modella è sempre stato un sogno, ma ha dovuto fare i conti con una mamma poco permissiva: "Ho ricevuto la prima offerta quando avevo 12-13 anni, da parte di un brand che adoravo e portavo. Mi ricordo che supplicai mia madre ma non ci fu nulla da fare. Ora capisco che sarebbe stato troppo presto" ha rivelato nell'intervista.

Heidi non poteva essere più orgogliosa di sua figlia. Su Instagram ha postato l'immagine della cover di coppia. "Sai sempre esattamente cosa vuoi e cosa non vuoi. Non sei un mini-me. E sono felice per te che ora puoi mostrare chi sei" scrive in un lungo post in cui augura un futuro radioso alla figlia e le esprime il suo affetto. "E anche se spesso non vuoi ascoltare il consiglio intelligente di tua madre, eccone un altro: non fare mai qualcosa che non vuoi fare e ascolta sempre il tuo istinto", le fa sapere.

Leni è nata a New York nel maggio del 2004 dalla storia d'amore tra Heidi e Flavio Briatore. "Lei viveva a Los Angeles, io a Londra, la distanza era diventata incolmabile" aveva raccontato l'imprenditore per spiegare i motivi per cui la storia non aveva funzionato. Non ha mai riconosciuto sua figlia, che poi è stata adottata da Seal (ex marito della Klum), ma con lei ha costruito un rapporto sereno anche se la ragazza non ha mai incontrato il fratello Nathan Falco.

