Heidi Klum, parrucchiere all’aperto in lingerie

Libertà e distanziamento, il mix perfetto per Heidi Klum che porta il parrucchiere in giardino con misure di sicurezza straordinarie, ma anche una incredibile dose di sensualità per i follower. La top model tedesca ha postato sui social le immagini della sua seduta dal coiffeur: lo stylist “indossa” un ombrello nero, mentre Heidi è vestita solo con la lingerie in pizzo.

Esageratamente sexy e provocante, la 46enne sposata con Tom Kaulitz, 30 anni, dei Tokio Hotel non finisce mai di stupire i fan. Posta il suo incontro con il parrucchiere durante l’emergenza sanitaria americana. Lo stylist Lorenzo si veste con un ombrello per “ripararsi” e la Klum in calze a rete e completo in tulle e pizzi neri accavalla le gambe sensuali. Lui le “colora” la chioma bionda, lei sotto la mascherina animalier ammicca ai follower. Nei video si vedono anche altri siparietti bollenti. Per tenere in posa il colore, la modella si alza e ne approfitta per guardare le rose del giardino o ancora per scattarsi qualche selfie. Poi libera la capigliatura bionda mostrando la schiaritura ai follower.

Heidi durante la quarantena ha regalato altri sketch sexy, tra scambi appassionati con Tom, pose in topless, lunghe passeggiate nella natura, giochi con i figli sul lettone. Dopo aver attraversato dei momenti di terrore per la paura di aver contratto il coronavirus, poi non confermato dall’esito del tampone, la modella si è rilassata e si è goduta il lockdown con i suoi amori in un clima goliardico e sensuale…

