Famiglia in gita “mascherata”: guarda Heidi Klum con i figli

La Klum, 46 anni, ha posato per un selfie in famiglia tra l’erba alta e su un sentiero sterrato. Tutti indossano la mascherina perché anche a Los Angeles sono obbligatorie le protezioni individuali per limitare la diffusione del coronavirus. La modella ha un berretto lavorato a maglia in testa e gli occhiali da sole per la sua gita all’aria aperta. I figli, Leni, 15 anni, Henry, 14, Johan, 13, e Lou, 10, avuti dal suo ex Seal, hanno felpe e magliette a maniche lunghe. C’è anche Tom sullo sfondo: indossa una felpa giallo brillante, con cappuccio scuro e una bandana nera al posto della mascherina.

Il mese scorso Heidi aveva condiviso con in follower la paura di aver contratto il coronavirus. Si è ammalata durante la pandemia e in attesa di avere il risultato del tampone a cui si era sottoposta ha scelto di isolarsi da Kaulitz. Anche Tom aveva avvertito alcuni sintomi, ma poi anche per lui si era risolto facilmente con la negatività al virus. Ora hanno ritrovato la serenità e si concedono una passeggiata con i loro cani e regalano una delle rare immagini familiari.

