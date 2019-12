Heidi Klum balla sulle note natalizie e Briatore applaude

E' Natale e Flavio Briatore fa pace con tutte le sue ex. Con Elisabetta Gregoraci, con cui pranza serenamente e sui social la definisce “cute” e con Heidi Klum, mamma della sua prima figlia (mai riconosciuta), che applaude su Instagram a commento di un video della modella che balla sulle note natalizie “All I want for Christmas is you” di Mariah Carey. Anche la cantante commenta la performance: “You are the best. So festive”.