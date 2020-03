Heidi Klum e il marito Tom Kaulitz sottoposti ai test coronavirus

La speranza è che sia solo un banale raffreddore, ma Heidi Klum e Tom Kaulitz temono di poter essere stati contagiati dal coronavirus. Entrambi influenzati, con il leader dei Tokyo Hotel di ritorno da un tour, hanno scelto l'autoisolamento per mettersi al sicuro e proteggere i loro cari. La top model confida i suoi timori su Instagram, postando un video nel quale bacia il marito da dietro un vetro: "Per quanto voglia abbracciarlo e baciarlo, è più importante fare la cosa giusta".

La Klum e Kaulitz si sono sottoposti al test per verificare la positività al COVID-19. Nell'attesa dei risultati hanno scelto di stare lontani e, con un lungo e accorato appello, Heidi invita i follower a seguire il suo esempio: "Sono tempi strani... ma in questi momenti ricordi cos'è davvero importante - le persone che ami e il fatto che stiano al sicuro. Allontanarci dagli altri è ciò che dobbiamo fare adesso per essere cittadini responsabili del mondo". E continua: "Ci siamo dentro insieme e dipende da noi proteggere i nostri amati, e i nostri vicini e la nostra comunità. Per favore ascoltate le autorità e state a casa se potete e allontanatevi fisicamente dalle altre persone... specialmente se non vi sentite bene".

