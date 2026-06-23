NUOVA MUSA

Leni Klum volto glamour di una femminilità contemporanea

Seduttrice, enigmatica, intellettuale, icona: la top model americana interpreta quattro archetipi femminili nella nuova campagna eyewear Forever Guess

23 Giu 2026 - 18:18
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