Stefano Accorsi in grande forma: le sessioni di allenamento estive fanno impazzire il Web
Un bel sorriso, tatuaggi in bella vista e addome impeccabile. La fotografia pubblicata sui social lo ritrae dopo un'intensa attività fisica sotto il sole
Stefano Accorsi torna a mostrarsi sui social in grande forma e sul proprio profilo Instagram regala ai suoi follower uno scatto mozzafiato. "Allenamento con 36 gradi di fresco", recita la descrizione che accompagna il post dove è ritratto a petto nudo e con super addominali in vista. L'attore italiano - negli ultimi mesi - non ha mai nascosto la dedizione per le sessioni di allenamento, anche d'estate. Così, nonostante le alte temperature, non sembra concedersi pause.
A 55 anni ne dimostra la metà
Non è la prima volta che il celebre attore condivide con i suoi fan il risultato di una giornata dedicata all'attività fisica. Già in passato aveva scatenato l'euforia del web, postando una fotografia che lo ritraeva in costume da bagno, a bordo piscina: "Mi sono rimesso in forma per il ruolo di un film", aveva dichiarato. Da quel momento, Accorsi continua a prendersi cura della propria forma fisica. Tatuaggi in bella vista, capello rasato e fisico decisamente asciutto e definito. Lo scatto, nel giro di poco tempo, ha collezionato migliaia di like e commenti.
Le battute dei colleghi
Tra i commenti sotto il suo post, non passano inosservate le battute dei colleghi: da Claudio Corinaldesi, che chiede con ironia di poter prendere in prestito gli addominali per una settimana, promettendo di restituirli dopo l'utilizzo; a Jacopo Cullin che ha scherzosamente insinuato che dietro quella forma fisica si nasconda l'Intelligenza artificiale.
L'attore sarà presto papà
Un momento particolarmente intenso quello che sta vivendo l'attore, impegnato non solo sul piano professionale: Accorsi infatti si prepara a diventare papà per la quinta volta. L'attore e la moglie Bianca Vitali aspettano il terzo figlio insieme.