Stefano Accorsi in grande forma: le sessioni di allenamento estive fanno impazzire il Web

Non è la prima volta che il celebre attore condivide con i suoi fan il risultato di una giornata dedicata all'attività fisica. Già in passato aveva scatenato l'euforia del web, postando una fotografia che lo ritraeva in costume da bagno, a bordo piscina: "Mi sono rimesso in forma per il ruolo di un film", aveva dichiarato. Da quel momento, Accorsi continua a prendersi cura della propria forma fisica. Tatuaggi in bella vista, capello rasato e fisico decisamente asciutto e definito. Lo scatto, nel giro di poco tempo, ha collezionato migliaia di like e commenti.

