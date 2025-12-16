Il film arriva nelle sale il 29 gennaio: nel cast corale Stefano Accorsi, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini
Un dramma familiare con una sfumatura noir. Gabriele Muccino torna "Le Cose Non Dette" con un cast corale che comprende anche Stefano Accorsi, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini. Il film, in arrivo nelle sale il 29 gennaio, è tratto dal romanzo "Siracusa" di Delia Ephron, autrice della sceneggiatura insieme al regista. Diffuso il trailer e il poster. La colonna sonora e la canzone originale "Le Cose Non Dette" è interpretata e composta da Mahmood.
"La trama parte da Carlo ed Elisa, coppia affermata e brillante - si spiega nella sinossi ufficiale -. Vive a Roma tra successi, abitudini e un amore che, forse, non è più quello di una volta. Lui è un professore universitario e scrittore in crisi creativa, lei una giornalista brillante e stimata anche all'estero. In cerca di nuovi stimoli, partono per il Marocco insieme ai loro amici di sempre, Anna e Paolo, e alla loro figlia adolescente, Vittoria. Tra dinamiche irrisolte, segreti e sguardi che confondono i confini e mettono in discussione certezze acquisite, il gruppo si trova a fare i conti con ciò che nessuno avrebbe mai voluto affrontare".
E poi "arriva Blu, giovane studentessa di filosofia di Carlo, misteriosa presenza che accende interrogativi e tensioni. In un paesaggio lontano, caldo e immobile, i rapporti si tendono, si rivelano, si trasformano. Perché a volte basta una crepa minuscola per far crollare tutto ciò che sembrava stabile. E perché forse non conosciamo mai davvero chi ci sta accanto".
Nel cast, fra gli altri, anche Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo. Il direttore della fotografia è Fabio Zamarion, il montaggio è di Claudio di Mauro. La scenografia è curata da Massimiliano Sturiale e i costumi da Angelica Russo.