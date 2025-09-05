Gabriele Muccino: "L'Ai cambierà totalmente il cinema, ho in mente grandi cose per il mio prossimo film"

I 10 cortometraggi finalisti al Reply AI Film Festival sono stati selezionati per la loro capacità di esplorare il tema dell’edizione – "Generation of Emotions" – e per aver raccontato al meglio come l’intelligenza artificiale possa generare emozioni autentiche e coinvolgenti attraverso il linguaggio cinematografico. Ma soprattutto a fare la differenza è stato il riuscire a suscitare emozioni, piuttosto che a dare sfoggio delle possibilità che l'intelligenza artificiale offre nel creare mondi. "L’ago della bilancia si sposta quando qualcosa ti smuove davvero" ha sottolineato Gabriele Muccino spiegando i criteri che hanno portato "Love at First Sight" dell'italiano Jacopo Reale ad aggiudicarsi il primo premio. "L’AI mi porta a distillare le storie nella loro essenza, dando ritmo e significato a immagini che non esistono in senso tradizionale, e che tuttavia possono evocare emozioni profonde", ha detto il creatore del cortometraggio. Secondo classificato il tedesco Mark Wachholz con "The Cinema That Never Was" e terzo un altro italiano, Andrea Lommatzsch con "Un Rêve Liquide". Il fatto che due statuette su tre siano andati a italiani, sottolinea Gabriele Muccino, è sì casuale, ma è indice anche del fatto che in Italia ci sia fermento creativo. Oltre ai premi principali, sono stati conferiti anche due riconoscimenti speciali: il Lexus Visionary Award, conquistato da "Instinct" di Marcello Junior Costa, e l’AI for Good Award assegnato a "Clown" di Shanshan Jiang.