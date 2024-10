"Fino alla fine", Gabriele Muccino torna con un thriller: "Racconto il nostro lato oscuro"

Gabriele Muccino racconta con i ritmi dell'action thriller la storia di Sophie (Elena Kampouris), giovane americana di vent'anni in vacanza a Palermo con la sorella. Quando sta per tornare in California, nelle ultime 24 ore del suo soggiorno in Sicilia, incontra Giulio (Saul Nanni) e il suo gruppo di amici. Saranno proprio queste ventiquattro ore a cambiare per sempre il corso della sua esistenza. Sophie scoprirà infatti che la vita è fatta di scelte e quelle che farà in una sola giornata la porteranno a camminare sull'orlo del baratro, trasformando una semplice storia d'amore in una di sopravvivenza, riscatto e adrenalina.