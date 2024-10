In esclusiva su Tgcom24 una clip dell'horror-thriller "Longlegs"

Per un regista fortemente ispirato da "Il Silenzio degli Innocenti", Harker è la sua personale Agente Starling. "Ovviamente 'Il Silenzio degli Innocenti' ha una grande influenza su questo film nel suo insieme,” conferma la Monroe, che per impersonare la sua eroina ha tratto ispirazione da altri crime thriller. “Mi sono ispirata molto a Rooney Mara in 'Millennium – Uomini che odiano le donne'. C'erano delle somiglianze nel modo in cui entrambe si sentivano estranee in questo mondo e non sapevano come integrarsi. L'unico modo di avere un senso per loro era risolvere crimine".