La storia tra Stefano Accorsi e Bianca Vitali è iniziata nel 2013 sul set della serie "1992", anche se, come ha raccontato lo stesso attore in passato, quell'incontro è stato frutto di una curiosa coincidenza. L'ex modella, oggi autrice televisiva per Le Iene, si trovava a New York per lavoro e non avrebbe nemmeno dovuto partecipare alle riprese. Un imprevisto, però, la riportò in Italia e cambiò il corso della sua vita.