Stefano Accorsi e Bianca Vitali: le foto più belle della coppia
© Instagram | Stefano Accorsi e Bianca Vitali
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Con uno scatto condiviso sui social, Stefano Accorsi ha sorpreso i suoi follower annunciando che presto diventerà papà per la quinta volta. Nessun lungo messaggio, nessun racconto elaborato: è bastata una fotografia insieme alla moglie Bianca Vitali e una frase capace di racchiudere tutta la felicità del momento. "Anche se sembriamo in due, siamo in tre", ha scritto l'attore lasciando intendere che un nuovo bebè è in arrivo.
In pochi minuti il post è stato sommerso da messaggi di auguri e congratulazioni da parte di amici, colleghi e fan, felici di condividere una notizia che conferma ancora una volta la solidità di una delle coppie più riservate del panorama dello spettacolo italiano.
La storia tra Stefano Accorsi e Bianca Vitali è iniziata nel 2013 sul set della serie "1992", anche se, come ha raccontato lo stesso attore in passato, quell'incontro è stato frutto di una curiosa coincidenza. L'ex modella, oggi autrice televisiva per Le Iene, si trovava a New York per lavoro e non avrebbe nemmeno dovuto partecipare alle riprese. Un imprevisto, però, la riportò in Italia e cambiò il corso della sua vita.
Fu Accorsi a fare il primo passo invitandola a uscire. Da allora i due non si sono più separati, fino al matrimonio civile celebrato nel 2015. Nonostante i vent'anni di differenza d'età, hanno costruito una relazione solida, fatta di equilibrio, complicità e amore per la quotidianità. Lo stesso attore ha più volte raccontato quanto Bianca sia stata fondamentale anche nel rapporto con tutta la famiglia.
Con l'arrivo del nuovo bambino, Stefano Accorsi diventerà padre per la quinta volta. Dalla lunga relazione con l'attrice e modella francese Laetitia Casta sono nati Orlando, oggi diciannovenne, e Athena, che compirà 17 anni ad agosto. Insieme a Bianca Vitali, invece, l'attore ha accolto Lorenzo, nato nel 2017, e Alberto, arrivato nel 2020.
Il nuovo bebè completerà una famiglia allargata che negli anni ha sempre dato l'immagine di un legame sereno e affiatato. Per Accorsi, del resto, la paternità ha sempre occupato un posto speciale. Lo ha raccontato più volte nelle sue interviste e oggi lo conferma con un sorriso condiviso sui social: una nuova avventura sta per cominciare, con la stessa emozione e lo stesso entusiasmo di sempre.
© Instagram | Stefano Accorsi e Bianca Vitali
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