Laetitia Casta single, le foto in bikini in Corsica con i figli

Nessuna conferma ufficiale da parte di Laetitia Casta e Louis Garrel sulla fine della loro storia. I due attori hanno scelto ancora una volta il massimo riserbo sulla vita privata. Non è una novità: nel corso degli anni hanno sempre protetto con cura la loro intimità, tenendosi lontani dai riflettori del gossip. Perfino la gravidanza di Laetitia era rimasta un segreto fino a quando i paparazzi non l’avevano sorpresa per le strade di Parigi con un evidente pancione. All’epoca, l’attrice aveva 43 anni ed era in attesa del quarto figlio. La sua prima figlia, Sahteene, era nata nel 2001 dalla relazione con Stéphane Sednaoui, mentre con Stefano Accorsi aveva avuto Orlando nel 2006 e Athena nel 2009. Anche Louis Garrel era già padre: aveva adottato Oumy Bruni Garrel insieme alla ex compagna Valeria Bruni Tedeschi. Oggi, anche se l’amore tra Laetitia e Louis sembra essere giunto al capolinea, entrambi sono uniti da una priorità comune: il benessere del piccolo Azel, il figlio avuto insieme.