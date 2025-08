Laetitia Casta secondo Paris-Match sarebbe in vacanza a Lumio, in Corsica, proprio nelle stesse zone in cui ha sposato Louis Garrel nel 2017 dopo due anni d'amore. Stavolta però pare sia sola, o per lo meno senza il marito. Sono lontani i tempi in cui i due attori si scambiavano baci irrefrenabili per strada, ora tra loro è calato il gelo. Da settimane erano apparsi distanti tanto che in Francia il gossip sulla fine della loro relazione era già impazzito.