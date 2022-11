Laetitia Casta e Louis Garrel, baci irrefrenabili per strada

FUGA A ROMA

Ogni tanto ci vuole una parentesi romantica per una famiglia allargata come quella di Laetita Casta e Louis Garrel. La coppia è volata nella città eterna approfittando della presenza dell’attore alla Festa del Cinema e si è dedicata alle passeggiate romantiche per Roma tra baci irrefrenabili e scambi amorosi. Hanno preso in affitto una casa in centro e si sono regalati qualche giorno di relax. Nelle immagini del settimanale “Gente”, la diva con la sua bellezza sofisticata Laetitia Casta è in tenuta ginnica ma in realtà si occupa della spesa in un locale bio, mentre lui prende il taxi per sbrigare gli impegni professionali. Poi si ritrovano alla sera: abbracciati raggiungono un ristorantino per una cena romantica, poi rientrano nell’appartamento a piedi. “Con lui non mi annoio” aveva detto tempo fa l’attrice che, da sempre refrattaria alle nozze, ha trovato in Louis Garrel in partner ideale.

Leggi Anche Laetitia Casta mamma per la quarta volta: è nato Azel



FAMIGLIA NUMEROSA

Laetitia Casta e Louis Garrel si sono sposati nel 2017 (davanti a 40 invitati in un paesino della Corsica dove la famiglia dell’attrice è solita trascorrere le vacanze) e sono genitori di Azel, nato a marzo del 2021. Ma l’attrice è anche mamma di Sahteene, 21 anni, avuta dalla relazione con Stephane Sednaoui, Orlando, 16 anni, e Athena, 13, avuti da Stefano Accorsi. Louis Garrel invece è padre anche di Oumy, 14 anni, adottata insieme all’ex compagna Valeria Bruni Tedeschi.