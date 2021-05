Laetitia Casta mamma per la quarta volta: è nato Azel

IPA 1 di 18 IPA 2 di 18 IPA 3 di 18 IPA 4 di 18 IPA 5 di 18 IPA 6 di 18 IPA 7 di 18 IPA 8 di 18 IPA 9 di 18 IPA 10 di 18 IPA 11 di 18 IPA 12 di 18 IPA 13 di 18 IPA 14 di 18 IPA 15 di 18 IPA 16 di 18 IPA 17 di 18 IPA 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un bel poker d'assi quello di Laetitia Casta, che ha dato alla luce il suo quarto figlio, il primo con il marito Louis Garrel. Il bimbo è nato a marzo, ma solo in questi giorni la top model ha annunciato l'arrivo in famiglia del piccolo Azel. Un nome che, come la neomamma ha raccontato alla rivista francese Public, "Non è stato scelto a caso: deriva infatti da una parola ebraica che significa nobile".