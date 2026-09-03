Come ha raccontato lo stesso attore quel provino col regista de La 25a Ora per lui non era come gli altri: "Spike Lee e Salvatores (con Mediterraneo) sono i registi che mi hanno spinto ad andare al cinema le prime volte da solo". Un'ammirazione che tuttavia, una volta arrivati al dunque, ha forse provocato la più classica delle ansie da prestazione. D'altra parte è spesso così: quando si arriva al dunque con chi si è a lungo desiderato, si rischia di "durare poco" o di fare una figuraccia. E pensare che quel provino non era iniziato nemmeno male. Quando il casting director chiese al nostro dove avesse assorbito il suo stile recitativo lui aveva risposto pronto "the street" (sulla strada). Una replica teoricamente apprezzabile per uno che ha portato il ghetto di peso fuori dagli stereotipi, con capolavori del calibro di Fa' la cosa giusta o Crooklyn.