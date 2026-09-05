Menzione speciale per "Lily of The Valley", brano dedicato alla donna che ha conquistato il cuore di Freddie, Mary Austin. I due sono stati legati sentimentalmente per sette anni e hanno convissuto a Victoria Road, a Londra. Nei primi anni settanta, Mercury cominciò a essere consapevole di non essere eterosessuale. Tra il 1975 e il 1976, il cantante rivelò a Mary il suo orientamento sessuale, interrompendo la loro relazione; i due rimasero comunque profondamente legati, tanto che Freddie le lasciò inoltre in eredità metà del suo patrimonio e la Garden Lodge, la sua casa londinese. In un'intervista del 1985 il cantante disse: "Tutti i miei amanti mi chiedono perché non possono sostituire Mary, ma questo è semplicemente impossibile: lei è la mia unica amica e non desidero nessun altro. Per me è come se fosse mia moglie".