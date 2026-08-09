Queen, 40 anni fa con l'ultimo concerto moriva un certo modo di fare rock

Eppure, scavando tra le interviste di quel periodo, si ha come la sensazione che Mercury quantomeno sospettasse qualcosa. Durante un’intervista a Budapest, appena due settimane prima di Knebworth, disse a un giornalista locale che sarebbe tornato a suonare al Népstadion della città solo "se fosse stato ancora vivo". Quantomeno una dimostrazione di discreto humor nero, cui seguì un'altra battuta sibillina riportata col senno di poi dal chitarrista Brian May: "John Deacon e Freddie stavano avendo un piccolo disaccordo. E Freddie disse: 'Beh, non sarò sempre qui a fare questo...'". Va detto tuttavia che in ogni caso il cantante non aspirava a una carriera lunghissima, da rockstar della terza età. Lo aveva detto chiaro e tondo lui stesso: "So che arriverà un momento in cui non potrò più correre sul palco perché sarebbe ridicolo". E forse quella spettacolare uscita di scena, per quanto non preventivata, resta la migliore per una band come i Queen a ripensarci oggi. Il batterista Roger Taylor afferma spesso che Knebworth fu un evento maestoso, capace di "far sembrare Ben Hur un cartone animato dei Muppet". Non poteva esserci probabilmente commiato migliore dal suo pubblico per Mercury, che si esibì anche in ballate che oggi suonano profetiche (come la celebre Who Wants to Live Forever). Il leader dei Queen sarebbe effettivamente passato a miglior vita solo cinque anni dopo, a seguito di una polmonite bronchiale, conseguenza diretta dell'AIDS. La sua esibizione di fronte a 120mila persone a Knebworth si chiuse con un ringraziamento che allora apparve quasi standard ma che oggi si riempie anch'essa di nuovi significati: "Siete stati un pubblico straordinario e davvero speciale, grazie mille. Buonanotte, vi vogliamo bene", disse Freddie prima di ritirarsi nei camerini sulle note dell'inno God Save the Queen. Nessuno sarebbe riuscito a salvare il corpo di Mercury, ora lo sappiamo, ma il suo ricordo rimane custodito non solo dai cuori di quei più di 120mila spettatori. Non sappiamo se davvero il nostro volesse vivere per sempre ma, per fortuna, quello sembra proprio il suo destino.