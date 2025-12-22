"We Will Rock You", il musical che porta il rock a teatro: "Cantare i Queen è una grandissima responsabilità, ci guida la passione"

Alessandra: Nel 2018 ho fatto Scaramouche. All'epoca Oz la interpretava un'artista favolosa che è Loredana Fadda e che lo ha fatto per tanti anni. Quando ho saputo che il posto era vacante mi sono proposta subito perché era quello che avrei voluto fare anche nel 2018. In realtà è stato tutto molto giusto perché nel 2018 non ero affatto pronta ad interpretare Oz perché ero tanto piccolina. La mia Scaramouche era molto diversa da quella di Asia che ha una cazzimma molto importante. Quello che tentavo di portare io era una sensazione di frustrazione e di fragilità, ma allo stesso tempo la volontà di liberarsi. E' come se avessi sempre scelto Oz, però insomma la vita mi ha dato anche questo e ne sono molto molto grata perché per me è stato un passaggio fondamentale attraverso il quale sono cambiata molto. A chi fa il nostro mestiere viene data l'opportunità di crescere anche attraverso quello che si interpreta. Mi vien da dire che nella mia Oz mi porto tanta Scaramouche, però è come se fosse una Scaramouche evoluta.