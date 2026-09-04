Le nuove disposizioni puntano a rafforzare la tutela della salute del pubblico e riguardano concerti, festival, congressi, conferenze, fiere e altri eventi di massa, gratuiti o a pagamento e organizzati sia in spazi aperti sia al chiuso. Al centro c'è proprio la necessità di assicurare ai partecipanti l'accesso all'acqua potabile, una questione diventata centrale in Brasile dopo la tragedia avvenuta durante l'Eras Tour.