Taylor Swift conquista Milano con il suo Eras Tour
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Le nuove regole prendono il nome dalla popstar dopo la morte, a un suo concerto a Rio de Janeiro nel 2023, di Ana Clara Benevides Machado, 23anni, che si sentì male per il caldo estremo
Capelli sciolti in morbide onde e frangetta per Taylor Swift ai Grammy 2025 © IPA
In Brasile l'acqua potabile dovrà essere garantita gratuitamente durante i grandi eventi pubblici, dai concerti ai festival. La nuova normativa, firmata dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva, è stata ribattezzata "Legge Taylor Swift", dal nome della popstar americana al cui concerto, nel novembre 2023 a Rio de Janeiro, morì una giovane fan durante una giornata segnata da un'ondata di caldo estremo.
Le nuove disposizioni puntano a rafforzare la tutela della salute del pubblico e riguardano concerti, festival, congressi, conferenze, fiere e altri eventi di massa, gratuiti o a pagamento e organizzati sia in spazi aperti sia al chiuso. Al centro c'è proprio la necessità di assicurare ai partecipanti l'accesso all'acqua potabile, una questione diventata centrale in Brasile dopo la tragedia avvenuta durante l'Eras Tour.
Era il 17 novembre 2023 quando Ana Clara Benevides Machado, 23 anni, partecipò al concerto di Taylor Swift allo stadio Nilton Santos di Rio de Janeiro. La città era investita da un'eccezionale ondata di calore e la ragazza si sentì male durante lo show.
Ana Clara venne soccorsa, ma morì poco dopo. Gli accertamenti medico-legali stabilirono che l'arresto cardiaco era stato provocato dall'esposizione al calore. Il caso suscitò un'enorme attenzione in Brasile, anche per le condizioni nelle quali migliaia di spettatori avevano atteso e assistito al concerto.
A finire al centro delle polemiche fu soprattutto il divieto di introdurre bottiglie d'acqua all'interno dello stadio, mentre le temperature raggiungevano livelli estremi. La morte della 23enne aprì così un dibattito nazionale sulle misure necessarie per proteggere il pubblico durante eventi con decine di migliaia di persone.
A quasi tre anni dalla tragedia, quelle discussioni si sono tradotte in nuove regole. Gli organizzatori dovranno garantire l'accesso gratuito all'acqua potabile, con misure pensate per ridurre i rischi legati soprattutto alle temperature elevate e alla permanenza prolungata in luoghi particolarmente affollati.
La normativa non riguarda soltanto i concerti: la tutela si estende infatti a numerose tipologie di manifestazioni pubbliche e vale sia negli spazi all'aperto sia in quelli chiusi.
Il riferimento a Taylor Swift non riguarda quindi un coinvolgimento diretto della cantante nella normativa. Il suo nome è diventato il simbolo di una tragedia che ha spinto il Brasile a ripensare le condizioni di sicurezza dei grandi eventi, trasformando il caso di Ana Clara in nuove garanzie per milioni di spettatori.
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