L'inchiesta avrebbe portato alla luce un meccanismo organizzato non limitato alla semplice rivendita degli oggetti rubati. Secondo gli investigatori, la rete avrebbe acquistato fedi nuziali e altri gioielli d'oro di provenienza illecita per poi procedere alla loro fusione e trasformazione. La modifica degli oggetti avrebbe avuto lo scopo di rendere più difficile risalire alla loro origine. Una volta trasformato, il materiale prezioso poteva quindi essere reimmesso sul mercato, perdendo le caratteristiche che avrebbero potuto consentire di identificarne la provenienza.