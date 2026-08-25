Brasile, un collier regalato a Neymar svela una rete di ricettazione di gioielli rubati
Un prezioso da circa 2 milioni di reais, donato al calciatore dall'influencer Buzeira, è finito al centro di un'indagine della polizia di San Paolo
Un regalo destinato a Neymar dall'influencer brasiliano Buzeira si è trasformato in una pista investigativa. È bastato un collier dal valore di circa 2 milioni di reais (pari a circa 330mila euro) per attirare l'attenzione degli investigatori e contribuire a far emergere una presunta rete criminale specializzata nella ricettazione di gioielli d'oro rubati. Secondo quanto riferito alla CNN Brasil dalla Segreteria di Pubblica sicurezza di San Paolo, proprio il collier avrebbe attirato l'attenzione durante gli accertamenti. Gli investigatori hanno iniziato a ricostruire la provenienza del gioiello nell'ambito di un'indagine avviata nel 2025 dalla polizia.
Un sistema per trasformare i gioielli rubati
L'inchiesta avrebbe portato alla luce un meccanismo organizzato non limitato alla semplice rivendita degli oggetti rubati. Secondo gli investigatori, la rete avrebbe acquistato fedi nuziali e altri gioielli d'oro di provenienza illecita per poi procedere alla loro fusione e trasformazione. La modifica degli oggetti avrebbe avuto lo scopo di rendere più difficile risalire alla loro origine. Una volta trasformato, il materiale prezioso poteva quindi essere reimmesso sul mercato, perdendo le caratteristiche che avrebbero potuto consentire di identificarne la provenienza.
Neymar non è indagato
La vicenda non coinvolge Neymar come persona sospettata, ma compare nell'inchiesta esclusivamente perché aveva ricevuto il collier in regalo. Gli investigatori stanno concentrando gli sforzi sulla ricostruzione della filiera dei preziosi: dall'origine dei gioielli ai soggetti che li avrebbero acquistati, fino alle successive operazioni di fusione, trasformazione e trasferimento.
L'indagine sul commercio di oro e gioielli rubati
Il caso si inserisce in un'operazione più ampia condotta nello Stato di San Paolo contro il commercio illegale di oro e gioielli. L'obiettivo degli investigatori è individuare i diversi anelli della catena e capire come oggetti preziosi rubati riuscissero a essere trasformati e successivamente rimessi in circolazione.