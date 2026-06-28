Forte dei Marmi, ladri entrano in una villa di Bocelli e rubano borse, gioielli e contanti per almeno mezzo milione di euro
L'immobile, in Versilia, era stato affittato a una famiglia americana che era uscita per godersi la serata
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Un venerdì sera estivo come tanti altri, una famiglia americana in vacanza a Forte dei Marmi, in una delle lussuose ville della Versilia. Fin qui uno scenario normale, tranquillo, ma solo apparentemente: approfittando dell'uscita dei turisti dalla casa nella frazione di Vittoria Apuana, di proprietà della famiglia del tenore Andrea Bocelli, un gruppo di ladri ha fatto irruzione riuscendo a portare via un bottino di circa mezzo milione di euro.
Buco nella sicurezza
L'episodio sarebbe avvenuto tra le 21 di venerdì e le 2 del sabato, proprio mentre i vacanzieri erano fuori per godersi la serata. Ma, secondo le prime stime dei carabinieri, la famiglia non avrebbe chiuso correttamente l'abitazione e non avrebbe inserito l'allarme prima di uscire.
Un bottino ingente
Il che ha reso il lavoro facile per i malviventi che sono entrati, hanno preso borse, contanti, gioielli e orologi di pregio per un valore, secondo le prime stime dei carabinieri, di almeno mezzo milione di euro e sono andati via senza lasciare traccia. Le forze dell'ordine stanno ora vagliando i filmati delle telecamere di videosorveglianza comunali per cercare indizi utili alle indagini.
Il sindaco invita a usare gli antifurto
Il sindaco Bruno Murzi ha espresso solidarietà per l’episodio: "Mi dispiace veramente di quanto avvenuto ieri notte, sono stato informato e ho piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine. Come Comune però mi sento di dire che non possiamo davvero fare più di quanto già messo in campo: abbiamo assunto 20 agenti di polizia locale, due pattuglie di guardie giurate girano nel centro del paese monitorando la zona. Abbiamo 140 telecamere in 9 chilometri di territorio, e siamo in procinto, perché abbiamo già investito i soldi, di installarne altre 26 nuove", ha chiarito il primo cittadino. "Abbiamo chiesto rinforzi al Ministero e stiamo già pagando vitto e alloggio alle unità delle forze dell’ordine che sono arrivate per l’estate. Stiamo mettendo in campo tutto quello che abbiamo. Per questo lancio un appello: si installino e si sfruttino al massimo anche le protezioni di cui ciascuno dispone, come i sistemi antifurto".