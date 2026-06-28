Forte dei Marmi, ladri entrano in una villa di Bocelli e rubano borse, gioielli e contanti per almeno mezzo milione di euro

Il sindaco Bruno Murzi ha espresso solidarietà per l’episodio: "Mi dispiace veramente di quanto avvenuto ieri notte, sono stato informato e ho piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine. Come Comune però mi sento di dire che non possiamo davvero fare più di quanto già messo in campo: abbiamo assunto 20 agenti di polizia locale, due pattuglie di guardie giurate girano nel centro del paese monitorando la zona. Abbiamo 140 telecamere in 9 chilometri di territorio, e siamo in procinto, perché abbiamo già investito i soldi, di installarne altre 26 nuove", ha chiarito il primo cittadino. "Abbiamo chiesto rinforzi al Ministero e stiamo già pagando vitto e alloggio alle unità delle forze dell’ordine che sono arrivate per l’estate. Stiamo mettendo in campo tutto quello che abbiamo. Per questo lancio un appello: si installino e si sfruttino al massimo anche le protezioni di cui ciascuno dispone, come i sistemi antifurto".