Varese, ladro morto in ospedale dopo essere stato accoltellato dal padrone di casa

Secondo le prime ricostruzioni, tutto avrebbe avuto inizio intorno alle 11 del mattino. Rivolta, che si trovava in casa, avrebbe avvertito rumori sospetti provenire dalla zona giorno. Alzatosi per verificare, una volta entrato in cucina si sarebbe trovato davanti a due sconosciuti che lo avrebbero aggredito, colpendolo con pugni e facendogli sbattere la testa contro lo stipite di una porta.