Varese, ladro morto in ospedale dopo essere stato accoltellato dal padrone di casa

L’inviato di "Mattino Cinque" si è recato davanti all’abitazione per ricostruire la vicenda
© Da video
È morto in ospedale il ladro rimasto ferito durante un furto finito nel sangue a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. L’uomo, Adamo Massa, 37 anni, residente in un campo nomadi di Torino, è deceduto dopo essere stato accoltellato dal proprietario dell’abitazione in cui si era introdotto insieme ad alcuni complici. I fatti risalgono a mercoledì 14 gennaio e sono ora al vaglio della magistratura, che dovrà chiarire se si tratti di legittima difesa.
Secondo le prime ricostruzioni, tutto avrebbe avuto inizio intorno alle 11 del mattino. Rivolta, che si trovava in casa, avrebbe avvertito rumori sospetti provenire dalla zona giorno. Alzatosi per verificare, una volta entrato in cucina si sarebbe trovato davanti a due sconosciuti che lo avrebbero aggredito, colpendolo con pugni e facendogli sbattere la testa contro lo stipite di una porta.
Nel tentativo di difendersi, il trentatreenne avrebbe quindi afferrato un pugnale da caccia contenuto in un kit di sopravvivenza presente nell’abitazione, colpendo uno degli aggressori. Dopo lo scontro, il ferito e il complice sarebbero riusciti a fuggire, salendo su un’auto condotta da un terzo uomo che li attendeva all’esterno.
Le condizioni di Massa, tuttavia, si sono rivelate subito gravissime. Poco dopo, l’uomo è stato abbandonato davanti all’ospedale di Magenta, nel Milanese, dove il personale sanitario ha tentato di rianimarlo. Nonostante i soccorsi immediati, il 37enne è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.
"Quanto accaduto ha scosso profondamente il paese e ha creato un clima di forte tensione", racconta all'inviato di "Mattino Cinque" Elena Carraro, sindaca di Lonate Pozzolo. "In base a quanto ricostruito finora, qui siamo tutti dalla parte del ragazzo. Si tratta di legittima difesa e speriamo che venga riconosciuta".