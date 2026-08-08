Taylor Swift ha impedito che una sua canzone venisse usata da Trump sui social

"Sono sicuro che Taylor Swift sarà felicissima che abbiamo usato la sua canzone", aveva scritto forse con un po' di ironia Mr. President sotto il post incriminato. Ecco, passata qualche ora, possiamo dire che la reazione della popstar è stata leggermente diversa da quella ipotizzata dall'inquilino della Casa Bianca. Nella versione americana di Tik Tok infatti al momento al posto del brano di Swift appare un avviso che spiega come "il titolare dei diritti non abbia reso disponibile quel brano nel Paese". Una scelta forte, anche perché è la prima volta che la cantante decide di mettere un freno all'uso delle sue opere da parte della galassia trumpiana. Pur non essendo assolutamente una sostenitrice del Presidente, Taylor aveva infatti soprasseduto finora all'utilizzo delle sue hit anche sulle storie della Casa Bianca. Non si era mossa nemmeno quando lo staff di Trump aveva ricavato impunemente una grafica per i 250 anni degli States dalle immagini dell'Eras Tour. Una scelta patriottica, forse. Ciò che è certo è che Swift aveva sempre reagito allo stesso modo fino a oggi, scegliendo di non protestare. I trumpiani potevano far addirittura girare un meme in cui i cartelloni luminosi del Madison Square Garden con l'annuncio del suo matrimonio si trasformavano in led pro-Donald, tanto la voce di Blank Space avrebbe sempre lasciato correre. O almeno questo era quello che avevano pensato tutti fino a qualche ora fa, quando Swift ha lasciato un tramonto agostano "senza parole".