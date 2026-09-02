Nel 1996 è una seducente e demoniaca creatura in "Dal tramonto all'alba", il cult horror con protagonisti George Clooney e Quentin Tarantino. Nel 1998, oltre al ruolo in "The Faculty", compare anche in "Amore a doppio senso", mentre nel 1999 è tra i protagonisti di "Dogma" di Kevin Smith, accanto a Ben Affleck e Alan Rickman e di "Wild Wild West" di Barry Sonnenfeld, per il quale vince un Blockbuster Entertainment Award. Il punto di svolta della sua carriera è il film biografico "Frida" (2002), il film biografico sulla vita di Frida Kahlo da lei stessa fortemente voluto e prodotto. Questa interpretazione le è valsa una candidatura agli Oscar come miglior attrice (prima attrice messicana a riuscirci), oltre a nomination ai Golden Globe e ai BAFTA, consacrandola definitivamente a livello internazionale.