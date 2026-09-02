© Afp | Golden Globes 2025:
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Salma Hayek spegne 60 candeline. Nata Salma del Carmen Hayek Jiménez-Pinault il 2 settembre 1966 a Coatzacoalcos, in Messico, ha esordito sul piccolo schermo con alcune telenovelas. Sua madre, Diana Jiménez Medina, è una cantante lirica di origine messicana, mentre suo padre, Sami Hayek Dominguez, è un uomo d'affari di orgine libanese. L'attrice ha anche un fratello minore, Sami, che lavora nel mondo del design. Il suo nome in arabo significa "calma". Musa di diversi registi, a partire da Robert Rodriguez, si è fatta conoscere a Hollywood a partire dalla metà degli anni Novanta, con un fascino inconfondibile. Dai film d'azione ai drammi, fino alla commedia e al cinema d'autore, Salma Hayek si distingue così, per la sua poliedricità. L'attrice è diventata recentemente nonna del piccolo François, nato dall'unione tra tra François Pinault Jr, primogenito del marito François-Henri Pinault, e la modella Lara Cosima Henckel von Donnersmarck.
Durante l'infanzia è stata allieva all'Accademia del Sacro Cuore di New Orleans, in Louisiana, dalla quale è stata espulsa a 12 anni a causa della sua esuberanza e della dislessia. Nonostante l'intenzione dei genitori di avviarla agli studi universitari, ha scelto di abbandonare tutto per seguire la sua vera vocazione di attrice. La carriera di Salma comincia in Messico, dove conquista subito il pubblico diventando la protagonista della celebre telenovela "Teresa". Nel 1987 decide di trasferirsi a Hollywood per inseguire il grande sogno cinematografico, studiando recitazione con la leggendaria Stella Adler. Il vero trampolino di lancio arriva nel 1995 grazie a Robert Rodriguez, che la vuole accanto ad Antonio Banderas nel cult "Desperado". Da quel momento in poi, la sua scalata a Hollywood non si ferma più, alternando blockbuster d'azione a progetti indipendenti e d'autore.
Nel 1996 è una seducente e demoniaca creatura in "Dal tramonto all'alba", il cult horror con protagonisti George Clooney e Quentin Tarantino. Nel 1998, oltre al ruolo in "The Faculty", compare anche in "Amore a doppio senso", mentre nel 1999 è tra i protagonisti di "Dogma" di Kevin Smith, accanto a Ben Affleck e Alan Rickman e di "Wild Wild West" di Barry Sonnenfeld, per il quale vince un Blockbuster Entertainment Award. Il punto di svolta della sua carriera è il film biografico "Frida" (2002), il film biografico sulla vita di Frida Kahlo da lei stessa fortemente voluto e prodotto. Questa interpretazione le è valsa una candidatura agli Oscar come miglior attrice (prima attrice messicana a riuscirci), oltre a nomination ai Golden Globe e ai BAFTA, consacrandola definitivamente a livello internazionale.
Tra il 2010 e il 2020 ottiene diversi ruoli, tra cui uno nella commedia "Un weekend da bamboccioni", accanto ad Adam Sandler e "Le belve" di Oliver Stone in cui recitano anche John Travolta, Benicio del Toro e Blake Lively. Nel 2015 Matteo Garrone la dirige nel film a episodi fantasy dark "Il racconto dei racconti - Tale of tales" e nel 2019 approda nel cast del cinecomic Marvel "Eternals"(2021). Veste poi i panni di Pina Auriemma nel dramma biografico di Ridley Scott "House of Gucci", accanto a Lady Gaga, Al Pacino, Adam Driver e Jared Leto. Il suo progetto più recente è "Sacrifice" di Romain Gavras, uscito in Italia ad agosto 2026, accanto a Vincent Cassel, Anya Taylor-Joy, Chris Evans e Charli XCX.
Oltre alla recitazione, ha dimostrato un grande spirito imprenditoriale fondando la casa di produzione Ventanarosa. Ha prodotto film di successo e si è distinta anche dietro la telecamera, vincendo un Daytime Emmy Award per la regia della serie televisiva "The Maldonado Miracle" e lavorando come produttrice esecutiva della celebre serie "Ugly Betty".
Oltre alla carriera cinematografica, Hayek è profondamente attiva nel sociale. Sostiene l'UNICEF, si batte in prima linea contro la violenza di genere e i maltrattamenti sulle donne (testimoniando anche davanti al Senato degli Stati Uniti) e ha promosso importanti campagne per l'empowerment femminile insieme ad altre celebrità, dimostrando un forte attivismo a livello globale.
Dopo alcune relazioni molto discusse negli anni Novanta e nei primi Duemila, tra cui quella con l'attore Edward Norton, la sua vita sentimentale trova la svolta nel 2006, quando incontra il miliardario francese François-Henri Pinault. La coppia ha una figlia, Valentina Paloma, nata nel 2007. Dopo un breve momento di pausa, i due si sono uniti in matrimonio nel 2009 con due cerimonie da favola celebrate a Parigi e a Venezia, consolidando un legame che dura ancora oggi.