Per Tom Cruise tornano i "Giorni di tuono", il sequel in pista a giugno 2028

A 64 anni Tom Cruise è ancora decisamente "in pista". Il divo che venne indicato come "l'uomo che ha salvato il cinema" dopo la pandemia da Steven Spielberg ci riprova. Ai tempi era riuscito nell'impresa di riportare sulla mappa un cult come Top Gun quindi perché non provare a replicare l'operazione anche con Giorni di tuono? In fondo la pellicola del 1990 diretta da Tony Scott nasceva quasi come uno spin-off "su quattro ruote" delle avventure di Pete "Maverick" Mitchell. Era impossibile non riconoscere le similitudini tra il protagonista di Top Gun e il Cole Trikle di Days of Thunder. Entrambi erano il prototipo del classico personaggio interpretato in quegli anni da Tom Cruise; fascinoso e spaccone, ribelle ma capace anche di imparare dai suoi errori. Un po' come lo stresso attore, che mantiene la stessa attitudine anche quasi mezzo secolo dopo.