Tom Cruise riceve l'Oscar alla carriera ai Governors Awards
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Suri, unica figlia nata dal matrimonio tra Tom Cruise e Katie Holmes, ha deciso di lasciarsi alle spalle il cognome del padre. La ragazza, oggi ventenne, ha modificato legalmente il proprio nome: al posto di Cruise ha scelto , che è anche il secondo nome della madre. A rivelarlo sono stati i registri elettorali ottenuti da People, dopo che la notizia era stata anticipata dal tabloid Page Six.
Suri Noelle — così risulta ora nei documenti — studia alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh, in Pennsylvania. Proprio lì, nella contea di Allegheny, si era registrata per votare nell'ottobre 2024, durante il primo anno di università. Il nuovo cognome, però, non era una novità assoluta: la giovane lo aveva già utilizzato nel giugno 2024 in occasione del diploma di scuola superiore. Quello stesso weekend Cruise si trovava a Londra, avvistato tra il pubblico del concerto di Taylor Swift allo stadio di Wembley.
Cruise, oggi 64 anni, e Holmes, 47, avevano accolto Suri nell'aprile 2006 per poi sposarsi nel novembre dello stesso anno. Il matrimonio si era concluso nel 2012, e da allora la ragazza è cresciuta soprattutto accanto alla madre, lontana dai riflettori.
Poche settimane dopo il diploma, l'attrice aveva parlato della figlia in un'intervista a Town & Country, con un commento inusuale: "Sono orgogliosa di mia figlia. Certo, mi mancherà averla vicina, ma sono felice per lei".
Holmes era poi tornata a difenderla nel dicembre 2024, smentendo una ricostruzione del Daily Mail secondo cui Suri avrebbe avuto accesso a un fondo fiduciario paterno al compimento dei 18 anni. "Completamente falso", aveva scritto su Instagram sopra lo screenshot dell'articolo, aggiungendo un secco "Basta".
Da tempo Suri conduce una vita riservata. L'ultima apparizione pubblica risale all'agosto 2025, quando era stata fotografata a New York in visita alla madre sul set di "Happy Hours", la produzione che vede Holmes recitare accanto a Joshua Jackson, suo ex collega ai tempi di "Dawson's Creek".
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