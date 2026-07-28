Suri, unica figlia nata dal matrimonio tra Tom Cruise e Katie Holmes, ha deciso di lasciarsi alle spalle il cognome del padre. La ragazza, oggi ventenne, ha modificato legalmente il proprio nome: al posto di Cruise ha scelto , che è anche il secondo nome della madre. A rivelarlo sono stati i registri elettorali ottenuti da People, dopo che la notizia era stata anticipata dal tabloid Page Six.