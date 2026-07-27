Katie Holmes finalmente ritrova l'amore: lui è un artista

Katie Holmes e il suo fidanzato, l'artista Jason Bard Yarmosky, hanno fatto il loro debutto ufficiale come coppia a un evento di moda organizzato alla Topping Rose House di Bridgehampton, New York, il 24 luglio. I due hanno catturato l'attenzione sfoggiando look coordinati nei toni del blu navy: l'attrice indossava una camicia trasparente con una gonna a frange metalliche e accessori a contrasto, mentre Yarmosky ha optato per un maglione e pantaloni coordinati con mocassini neri. Parlando del loro stile simile, la Holmes ha dichiarato al periodico Elle di credere che condividano semplicemente gusti affini.