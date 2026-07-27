Katie Holmes finalmente ritrova l'amore: lui è un artista

Katie Holmes e il suo fidanzato, l'artista Jason Bard Yarmosky, hanno fatto il loro debutto ufficiale come coppia a un evento di moda organizzato alla Topping Rose House di Bridgehampton, New York, il 24 luglio. I due hanno catturato l'attenzione sfoggiando look coordinati nei toni del blu navy: l'attrice indossava una camicia trasparente con una gonna a frange metalliche e accessori a contrasto, mentre Yarmosky ha optato per un maglione e pantaloni coordinati con mocassini neri. Parlando del loro stile simile, la Holmes ha dichiarato al periodico Elle di credere che condividano semplicemente gusti affini.
Le recenti uscite di coppia
Sebbene l'evento rappresenti la prima uscita ufficiale sul red carpet per la coppia, i due erano stati avvistati insieme già prima. Il 10 luglio, infatti, la Holmes e Yarmosky avevano partecipato alla proiezione del film "The Invite" di Olivia Wilde negli Hamptons, arrivando mano nella mano e posando sorridenti davanti al poster della pellicola.
Il ritorno alla ribalta sentimentale
Questa nuova relazione rappresenta per Katie Holmes la sua prima storia d'amore ufficiale e pubblica dopo diversi anni, avendo frequentato Bobby Wootten per un breve periodo nel 2022. Katie Holmes è stata sposata con Tom Cruise dal 2006 al 2012. Una relazione complicata,da cui è nata una figlia, Suri, oggi ventenne.
Il legame con Joshua Jackson e il cinema
Negli ultimi mesi i fan avevano sognato un ritorno di fiamma tra l'attrice e il suo storico co-protagonista di "Dawson's Creek", Joshua Jackson, riuniti per lavorare insieme al nuovo film "Happy Hours". Le voci si erano intensificate quando la Holmes aveva messo un "like" a un commento su Instagram che auspicava una loro unione sentimentale. Tuttavia, lo stesso Jackson ha spento le speranze dei fan, legato ora sentimentalmente alla modella Olivia Burgess, pur ribadendo la grande stima e l'affetto profondo che lo legano a Katie, definendola un'amica sincera e preziosa.