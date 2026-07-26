Alla fine il matrimonio si celebrò proprio lo stesso anno, quando lei aveva sedici anni e lui ventidue. Da allora non si sono mai più lasciati, attraversando insieme successi musicali e momenti difficili. La coppia ha avuto due figli: Antonio, oggi regista, e Vincenzo, giornalista sportivo, e col tempo la famiglia si è allargata con cinque nipoti (Edoardo, Leonardo, Maya, Gaetano e il piccolo Nino), oggi al centro della loro vita quotidiana. Testimoni silenziosi di un amore che continua a rinnovarsi anniversario dopo anniversario.