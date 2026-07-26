Amore eterno

Nino D'Angelo festeggia 47 anni di matrimonio con una proposta a sorpresa per la moglie

Il cantautore napoletano si inginocchia davanti ad Annamaria Gallo e le chiede: "Mi vuoi sposare di nuovo?"

26 Lug 2026 - 16:17
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Nino D'Angelo e la moglie © Instagram

Nino D'Angelo e la moglie © Instagram

Quarantasette anni dopo il fatidico sì, Nino D'Angelo ha deciso di... chiederlo di nuovo. Il cantautore napoletano ha trasformato l'anniversario di matrimonio con la moglie Annamaria Gallo in un momento quasi cinematografico, immortalato sui propri canali social e capace di far commuovere migliaia di follower in poche ore.

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La proposta sul balcone e la reazione di Annamaria

 "Oggi per noi è la festa dell'amore. Il nostro anniversario di matrimonio, 47 anni di una vita piena di noi", ha scritto l'artista a corredo del video pubblicato su Instagram. Le immagini lo mostrano raggiungere la moglie sul balcone di casa, inginocchiarsi davanti a lei con un anello tra le mani ed emozionarsi mentre pronuncia la domanda: "Mi vuoi sposare? Di nuovo?".

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Annamaria, sorpresa e visibilmente commossa, risponde ancora una volta di sì, tra un abbraccio e un bacio che chiudono la scena. Il video ha immediatamente riempito i commenti di messaggi affettuosi, a conferma di quanto la storia della coppia continui ad appassionare il pubblico.

Insieme fin da ragazzi

 Quella tra Nino D'Angelo e Annamaria Gallo è una storia d'amore atipica. I due si conobbero quando lei aveva appena dodici anni, figlia del cantante Vincenzo Gallo, uno dei primi a credere nel talento del giovane Nino. Nonostante le perplessità delle famiglie legate alla giovanissima età della ragazza, nel 1979 organizzarono una vera e propria fuga d'amore.

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Alla fine il matrimonio si celebrò proprio lo stesso anno, quando lei aveva sedici anni e lui ventidue. Da allora non si sono mai più lasciati, attraversando insieme successi musicali e momenti difficili. La coppia ha avuto due figli: Antonio, oggi regista, e Vincenzo, giornalista sportivo, e col tempo la famiglia si è allargata con cinque nipoti (Edoardo, Leonardo, Maya, Gaetano e il piccolo Nino), oggi al centro della loro vita quotidiana. Testimoni silenziosi di un amore che continua a rinnovarsi anniversario dopo anniversario.

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