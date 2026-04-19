Nino D'Angelo: "Sono stato depresso dopo la morte dei miei genitori"
Il cantautore e attore racconta a "Verissimo" il periodo difficile vissuto: "Non bisogna mai vergognarsi"
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Nino D'Angelo, ospite a "Verissimo" domenica 19 aprile, ha ripercorso la sua lunga carriera, parlando anche dei momenti difficili affrontati come la depressione dopo morte dei genitori. "Non bisogna mai vergognarsi, la depressione è una malattia patologica anzi, lo dico sempre, si cura", le parole di Nino D'Angelo.
"Io mi trovavo in Sardegna, a Stintino, con la famiglia - ha raccontato il cantautore e attore a Silvia Toffanin - e sono andato a telefonare a mia madre, mi ero dimenticato che era finita, mi hanno trovato vicino al telefono a gettoni mezzo svenuto, mi sono svegliato in ospedale che mi avevano dato calmanti, davo i numeri, come se mi fossi dimenticato che non ci fosse più".
"Io scrivevo sempre canzoni su mia mamma, qualunque cosa scrivessi parlava di lei - ha aggiunto il cantautore - dopo undici mesi ho perso papà ma quel dolore era come se non lo avessi sentito perché c'era il dolore di mia madre troppo forte, poi per farmi perdonare una sera una canzone per mio padre dal titolo 'O pate, una delle canzoni che più mi rappresentano".