Nino D'Angelo: "Sono stato depresso dopo la morte dei miei genitori"

"Io mi trovavo in Sardegna, a Stintino, con la famiglia - ha raccontato il cantautore e attore a Silvia Toffanin - e sono andato a telefonare a mia madre, mi ero dimenticato che era finita, mi hanno trovato vicino al telefono a gettoni mezzo svenuto, mi sono svegliato in ospedale che mi avevano dato calmanti, davo i numeri, come se mi fossi dimenticato che non ci fosse più".