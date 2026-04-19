Roberta e Roberto Venturelli sul figlio Alessandro scomparso: "Quel giorno sapeva che sarebbe andato via"

Roberta e Roberto Venturelli, genitori di Alessandro, il ragazzo scomparso misteriosamente da Sassuolo nel dicembre 2020 continuano a cercarlo disperatamente. Ospiti a "Verissimo" hanno raccontato il loro dolore e la speranza di ritrovarlo. "Qualunque cosa sia successa nella sua mente io sono orgogliosa di lui, questo è il messaggio che vorrei gli arrivasse", le parole di Roberta Venturelli.

"Quella mattina avevamo litigato ma è stata una discussione creata da lui, nella sua testa sapeva che quel giorno sarebbe andato via", ha aggiunto la mamma.

"Era strano da una decina di giorni - ha detto Roberto Venturelli - il sabato stava preparando qualcosa, la determinazione per fare una cosa di quel tipo lì sembra legata al fatto che fai un'azione perché dall'altra parte c'è qualcuno che comunque ti appoggia". "Aveva paura, non siamo riusciti a farci dire cosa gli faceva paura, di chi aveva paura", ha aggiunto Roberta Venturelli.