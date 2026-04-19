Roberta e Roberto Venturelli sul figlio Alessandro scomparso: "Quel giorno sapeva che sarebbe andato via"
I genitori ripercorrono a “Verissimo” gli ultimi istanti passati insieme al ragazzo scomparso misteriosamente da Sassuolo nel dicembre 2020
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Roberta e Roberto Venturelli, genitori di Alessandro, il ragazzo scomparso misteriosamente da Sassuolo nel dicembre 2020 continuano a cercarlo disperatamente. Ospiti a "Verissimo" hanno raccontato il loro dolore e la speranza di ritrovarlo. "Qualunque cosa sia successa nella sua mente io sono orgogliosa di lui, questo è il messaggio che vorrei gli arrivasse", le parole di Roberta Venturelli.
"Quella mattina avevamo litigato ma è stata una discussione creata da lui, nella sua testa sapeva che quel giorno sarebbe andato via", ha aggiunto la mamma.
"Era strano da una decina di giorni - ha detto Roberto Venturelli - il sabato stava preparando qualcosa, la determinazione per fare una cosa di quel tipo lì sembra legata al fatto che fai un'azione perché dall'altra parte c'è qualcuno che comunque ti appoggia". "Aveva paura, non siamo riusciti a farci dire cosa gli faceva paura, di chi aveva paura", ha aggiunto Roberta Venturelli.
A distanza di cinque anni, i genitori non riescono ancora a darsi una spiegazione. "Avevamo un ottimo rapporto con lui, trasparente, soprattutto con me, quindi io Silvia non riesco capire, sono passati più di cinque anni e continuo a non capire", le parole della madre.
"Ci viene da dire che lui sia con qualcuno - ha raccontato la donna in lacrime - perché da solo è impossibile, non crediamo sia un clochard, a Torino ci sono state sessanta segnalazioni, un altro ragazzo era scomparso e l'ho messo in contatto con la sua mamma e in quel momento ero felice perché comunque avevo fatto per un'altra mamma quello che un giorno mi auguro venga fatto per me".
"Io cerco mio figlio e lo continuerò a cercare con tutta la mia forza - le parole disperate della madre - è la mia ragione di vita, trascorro le mie notti sul divano e chiedo 'Ale dove sei? Mandami un piccolo segnale', ne abbiamo bisogno Silvia, non è più vita questa soprattutto dopo questo aneurisma celebrale che è stata una prova durissima, sono tornata a vivere perché ho bisogno di mio figlio, di un segnale da parte sua, concludo chiedendo aiuto al Governo dicendo che il problema scomparsi esiste, nel mio piccolo combatterò fino alla fine".