© Instagram | Tony Effe e la figlia
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Sregolatezze ed eccessi hanno lasciato il posto a passeggiate in bici e giri in altalena: il trapper condivide sui social momenti intimi della vacanza in Puglia con la piccola Priscilla, nata lo scorso ottobre, e la compagna Giulia De Lellis
© Instagram | Tony Effe e la figlia
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Altro che notti brave e riflettori dei locali: quest'estate Tony Effe ha scelto passeggini, lettini da spiaggia e coccole in famiglia. Il rapper romano sta trascorrendo le vacanze a Borgo Egnazia, in Puglia, insieme alla compagna Giulia De Lellis e alla figlia Priscilla, nata lo scorso ottobre, vivendo la prima estate della famiglia al completo nell'esclusivo resort della Valle d'Itria.
A raccontare questi giorni di relax è lo stesso Tony Effe, che sul proprio profilo Instagram ha condiviso una serie di immagini accompagnate dalla didascalia in cui si autonomina "Daddy of the year". Nessuna nottata fuori casa, nessun eccesso: solo momenti quotidiani da neo genitori, con la piccola Priscilla sempre ritratta a volto coperto per tutelarne la privacy.
Nelle foto il trapper la tiene tra le braccia, la porta a spasso in passeggino e in bicicletta, si addormenta con lei sul lettino in riva al mare o le regala baci teneri sulla fronte. Scatti semplici, ma capaci di mostrare un lato inedito di un artista solitamente associato a un'immagine ben diversa.
La trasformazione di Tony Effe, del resto, non riguarda soltanto la vita affettiva. Da cinque anni il rapper segue un programma dedicato alla longevità e al benessere generale, curato dal biohacker Giacomo Spazzini, coach che segue anche altri volti noti come Sfera Ebbasta, Aurora Ramazzotti e la stessa Giulia De Lellis.
Proprio Spazzini ha recentemente mostrato sui social un confronto tra il fisico dell'artista nel 2021 e quello attuale, sottolineando come il percorso abbia coinvolto allenamento, alimentazione e stile di vita nel loro complesso, oltre a una crescita personale evidente. La nascita di Priscilla, in questo senso, sembra rappresentare il coronamento più naturale di un cambiamento cominciato ben prima di diventare padre.
© Instagram | Tony Effe con la figlia
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