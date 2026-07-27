Altro che notti brave e riflettori dei locali: quest'estate Tony Effe ha scelto passeggini, lettini da spiaggia e coccole in famiglia. Il rapper romano sta trascorrendo le vacanze a Borgo Egnazia, in Puglia, insieme alla compagna Giulia De Lellis e alla figlia Priscilla, nata lo scorso ottobre, vivendo la prima estate della famiglia al completo nell'esclusivo resort della Valle d'Itria.