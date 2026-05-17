La dedica di Giulia De Lellis a Tony Effe © Instagram
Il rapper italiano Tony Effe compie 35 anni e sui social spunta una dedica della sua dolce metà, Giulia De Lellis. "Trentacinque giri intorno al sole, meraviglioso amore mio" ha scritto l'influencer in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Nato a Roma nel 1991, Nicolò Rapisarda (questo il suo vero nome) è stato uno dei portabandiera della trap italiana, grazie soprattutto al periodo trascorso nella Dark Polo Gang, collettivo che ha fondato nel 2014 insieme a Side Baby, Pyrex e Wayne Santana.
Da baby attore a rapper
Fin da quando era piccolo, Tony Effe è sempre stato attratto dall'ambiente artistico. Da bambino ha recitato in vari film e serie tv, collaborando con nomi del calibro di Carlo Verdone e Neri Parenti. Nel corso degli anni si è però allontanato dal mondo della recitazione, al quale ha iniziato a preferire quello della musica. Si è approcciato al rap durante l'adolescenza, periodo durante il quale ha avuto un rapporto conflittuale con la scuola: dopo essere stato bocciato due volte al liceo scientifico per problemi di condotta, ha completato la sua istruzione in una scuola paritaria, per poi iniziare a lavorare come orafo insieme a suo padre.
La dedica di Giulia De Lellis a Tony Effe
La nascita della Dark Polo Gang
Nonostante il percorso accidentato, frequentare la scuola ha permesso a Tony Effe di stringere amicizia con alcuni dei futuri membri della Dark Polo Gang. Dopo aver iniziato a fare rap con loro per puro divertimento, nel 2014 è arrivata la decisione di fondare il gruppo destinato a scrivere la storia della trap (su suggerimento del produttore discografico Sick Luke).
Dalla docu-serie a Dark Boys Club
Nel 2018 la popolarità della Dark Polo Gang si traduce anche in una docu-serie, dedicata alla quotidianità dei membri del gruppo. Nello stesso periodo, però, Dark Side lascia la formazione: tra le motivazioni addotte, problemi di salute e una percepita mancanza di supporto da parte degli altri componenti. Poco dopo, a settembre 2018, viene pubblicato Trap Lovers, primo album successivo all'uscita di Dark Side. Oltre a Sick Luke, alla produzione collaborano Chris Nolan e Michele Canova Iorfida, mentre i singoli più diffusi diventano British e Cambiare adesso. Il gruppo torna poi nel maggio 2020 con Dark Boys Club, un mixtape di inediti arricchito da numerose collaborazioni, tra cui Lazza, Salmo, Capo Plaza, Anna e il rapper spagnolo Kidd Keo.
Il percorso da solista
Il 2021 segna un punto di svolta per la carriera di Tony Effe: il rapper debutta da solista con il suo primo album, chiamato "Untouchable", basato sul contrasto tra il lusso e i pericoli della vita da strada. Nel disco non mancano collaborazioni con numerosi artisti: Lazza, Guè, Capo Plaza, Sfera Ebbasta e persino Side Baby. Nel 2024, invece, esce "ICON", il secondo album da solista, anch'esso ricco di collaborazioni. Nelle tracce che lo compongono Tony Effe duetta con Sfera Ebbasta, Lazza, Geolier, Tedua, Bresh, Guè, Ghali, Kid Yugi, Rose Villain, Emma e Gaia.
La vita privata di Tony Effe
Per quanto riguarda la sfera privata, Tony Effe si è trovato più volte al centro del gossip e non solo per la sua vita sentimentale. Tra il 2018 e il 2021 ha avuto una relazione altalenante con l'influencer italiana Taylor Mega, ora nel suo cuore c'è spazio solo per Giulia De Lellis e per la loro piccola Priscilla, nata nell'ottobre del 2025. Secondo le ultime voci la coppia starebbe accarezzando l'idea del matrimonio. A quando il lieto evento?