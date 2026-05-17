Fin da quando era piccolo, Tony Effe è sempre stato attratto dall'ambiente artistico. Da bambino ha recitato in vari film e serie tv, collaborando con nomi del calibro di Carlo Verdone e Neri Parenti. Nel corso degli anni si è però allontanato dal mondo della recitazione, al quale ha iniziato a preferire quello della musica. Si è approcciato al rap durante l'adolescenza, periodo durante il quale ha avuto un rapporto conflittuale con la scuola: dopo essere stato bocciato due volte al liceo scientifico per problemi di condotta, ha completato la sua istruzione in una scuola paritaria, per poi iniziare a lavorare come orafo insieme a suo padre.