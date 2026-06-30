A raccontare più nel dettaglio questa evoluzione è stato lo stesso Tony Effe in una recente intervista. Il cantante ha spiegato come l’ingresso di Giulia De Lellis e della figlia abbia modificato profondamente la sua quotidianità e le sue priorità. Nel suo racconto ha sottolineato come la sua vita sia cambiata rispetto al passato, quando trascorreva molto tempo da solo e conduceva una routine più disordinata, fatta di giornate passate a giocare ai videogiochi e uscite improvvisate a Milano.