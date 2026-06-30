© Instagram | Tony Effe con la figlia
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La relazione tra Giulia De Lellis e Tony Effe ha raggiunto un nuovo traguardo simbolico: il secondo anniversario di fidanzamento. Un percorso nato quasi per caso e cresciuto nel tempo fino a trasformarsi in una famiglia vera e propria, arricchita dall’arrivo della loro prima figlia, Priscilla, nata nell’ottobre 2025. Una ricorrenza che i due hanno scelto di celebrare pubblicamente, condividendo sui social messaggi e dediche che raccontano l’evoluzione del loro legame.
La giornata è stata segnata da una serie di interazioni su Instagram che hanno messo in evidenza la complicità della coppia. Tony Effe ha aperto i festeggiamenti pubblicando una foto insieme a Giulia De Lellis accompagnata da una breve dichiarazione: "2 years love u 4 ever".
A stretto giro è arrivata la risposta dell’influencer, che ha ricondiviso lo scatto aggiungendo una nota ironica e affettuosa, in pieno stile della loro relazione: "Sopportami per sempre vita mia".
In due anni il rapporto tra il trapper romano e l’influencer ha vissuto una crescita rapida e significativa. Da frequentazione nata sotto i riflettori a legame stabile, fino alla costruzione di una famiglia con la nascita della piccola Priscilla. L’arrivo della figlia ha rappresentato un punto di svolta nella loro vita privata, consolidando ulteriormente un rapporto che entrambi descrivono come sempre più solido e maturo.
A raccontare più nel dettaglio questa evoluzione è stato lo stesso Tony Effe in una recente intervista. Il cantante ha spiegato come l’ingresso di Giulia De Lellis e della figlia abbia modificato profondamente la sua quotidianità e le sue priorità. Nel suo racconto ha sottolineato come la sua vita sia cambiata rispetto al passato, quando trascorreva molto tempo da solo e conduceva una routine più disordinata, fatta di giornate passate a giocare ai videogiochi e uscite improvvisate a Milano.
Il confronto tra la vita di prima e quella attuale è stato netto nelle parole dell’artista. Tony Effe ha descritto il proprio passato come più solitario e privo di punti fissi, contrapposto a un presente in cui famiglia e responsabilità hanno assunto un ruolo centrale.
Un cambiamento che, secondo quanto raccontato, lo ha portato a rivedere il proprio stile di vita e a costruire una quotidianità più stabile, segnata dalla presenza costante della compagna e della figlia.