Il centro storico di Locorotondo gremito di gente, 250 gli invitati confermati e poi anche tantissimi curiosi hanno atteso dietro alle transenne per ore, per immortalare l'arrivo degli sposi vip. Tra i presenti (dapprima top secret) anche l'ex commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Ma non solo, come da stadio, cori e autografi per lui e per il fuoriclasse norvegese Erling Haaland. A festeggiare, anche molti nomi noti del calcio italiano.



Gigio e Alessia, un amore di gioventù Il campione che ha conquistato alcuni dei palcoscenici più prestigiosi del calcio mondiale, si è innamorato della sua Alessia da giovanissimo. Entrambi originari di Castellammare di Stabia, si sono conosciuta da piccolissimi. La loro relazione è iniziata nel 2016, quando Gigio era già considerato tra i talenti più promettenti del calcio italiano. Nel 2017 prove di convivenza, Elefante ha seguito il compagno in diverse tappe della sua carriera, prima Milano, poi Parigi e ora Manchester. Ha sempre scelto di mantenere una certa distanza dai riflettori, e lavora come interior designer.