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Quasi tre giorni di festa. Per la celebrazione del grande evento, i neo sposi hanno scelto la terra pugliese. Prima il party esclusivo a Fasano, poi la cerimonia e i festeggiamenti tra gli ulivi di una storica masseria. Tra i 250 invitati (dapprima segretissimi) anche la stella del Manchester Erling Haaland e alcuni dei più noti nomi del calcio italiano
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Prima l'esclusivo party a Fasano, poi, il giorno dopo, il "grande sì" a Locorotondo: Gigio (Gianluigi) Donnarumma e la sua compagna di sempre Alessia Elefante si sono sposati il 24 luglio. La cerimonia prima, nella chiesa di San Giorgio Martire, poi via ai festeggiamenti tra gli ulivi millenari di una storica masseria. Tantissimi gli invitati, tra cui molti vip. In bianco non solo la sposa ma anche il portiere del Manchester City e della Nazionale italiana.
Il centro storico di Locorotondo gremito di gente, 250 gli invitati confermati e poi anche tantissimi curiosi hanno atteso dietro alle transenne per ore, per immortalare l'arrivo degli sposi vip. Tra i presenti (dapprima top secret) anche l'ex commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Ma non solo, come da stadio, cori e autografi per lui e per il fuoriclasse norvegese Erling Haaland. A festeggiare, anche molti nomi noti del calcio italiano.
Al matrimonio pugliese di certo non ci si è annoiati tra siparietti comici e musicali. A testimoniarlo sono alcuni video social resi pubblici dall'invitata Ines Mordente: dall'attaccante Erling Haaland con la sua celebre "Viking Row" (l'esultanza ripresa durante i Mondiali di calcio 2026), al momento canoro firmato Sfera Ebbasta.