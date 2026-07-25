La realtà, però, era diversa. Diana Del Bufalo ha chiarito sui social che quel momento speciale risaliva già a un anno e mezzo prima e che aveva semplicemente scelto di non renderlo pubblico. "L'intento non era di far vedere l'anello", ha scritto l'attrice, aggiungendo che Patrizio le aveva chiesto di sposarlo già molto tempo prima. "Non l'ho mai detto perché era una cosa nostra... Però vabbè, un annuncio un po' bizzarro", ha commentato con l'ironia che da sempre la contraddistingue.