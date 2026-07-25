Fotogallery - Diana Del Bufalo e Arturo Brachetti in "Cabaret"
© valerio polverari
© valerio polverari
L'attrice ha raccontato di aver detto sì al suo compagno Patrizio oltre un anno e mezzo fa, preferendo però non svelare nulla ai follower
© Tgcom24
Una semplice fotografia delle vacanze si è trasformata in un annuncio che nessuno si aspettava. Diana Del Bufalo ha rivelato ai suoi follower di essere pronta a sposarsi, ma lo ha fatto nel modo più inaspettato possibile: non con un post dedicato o un video romantico, bensì dopo che i fan hanno notato un particolare sfuggito alla sua attenzione. A quel punto l'attrice ha deciso di raccontare tutta la verità, spiegando che la proposta di matrimonio era arrivata molto tempo prima.
Tutto è nato da uno scatto condiviso durante una vacanza con il compagno Patrizio. Tra i tanti commenti, i follower più attenti hanno subito individuato il diamante all'anulare sinistro dell'attrice, convincendosi che la proposta fosse avvenuta proprio durante il viaggio.
La realtà, però, era diversa. Diana Del Bufalo ha chiarito sui social che quel momento speciale risaliva già a un anno e mezzo prima e che aveva semplicemente scelto di non renderlo pubblico. "L'intento non era di far vedere l'anello", ha scritto l'attrice, aggiungendo che Patrizio le aveva chiesto di sposarlo già molto tempo prima. "Non l'ho mai detto perché era una cosa nostra... Però vabbè, un annuncio un po' bizzarro", ha commentato con l'ironia che da sempre la contraddistingue.
Con questa rivelazione arriva anche la conferma che Diana Del Bufalo è pronta a convolare a nozze con Patrizio, l'uomo che condivide la sua vita da circa due anni. A differenza dell'attrice, il futuro marito ha sempre preferito mantenere un profilo molto riservato. Non appartiene infatti al mondo dello spettacolo: nella vita lavora come direttore finanziario ed è più grande di lei.
La prima foto ufficiale della coppia risale all'aprile 2023 ed era accompagnata da una dedica diventata subito iconica: "Tu. Tutto. Tu tu ruttutu". Da allora i due hanno scelto di mostrarsi solo occasionalmente, sia sui social sia durante alcuni eventi pubblici, come il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia del 2023.
L'arrivo di Patrizio ha segnato un capitolo completamente nuovo nella vita sentimentale dell'attrice, che in più occasioni ha raccontato quanto questa relazione le abbia restituito equilibrio e serenità.
Prima di questo legame, Diana Del Bufalo aveva attraversato un periodo molto difficile dopo la fine della storia con Paolo Ruffini, durata quattro anni. L'attrice aveva ammesso di aver fatto il possibile per salvare quella relazione, dichiarando: "Ho tentato con lui... Tanto".
Anche Ruffini, parlando della rottura, aveva espresso parole di grande affetto nei confronti dell'ex compagna: "L'ho amata tanto e a volte il mio amore può essere stato sbagliato. Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa".
Ora quel passato è definitivamente alle spalle. La proposta di matrimonio, rimasta privata per circa un anno e mezzo, è diventata di dominio pubblico soltanto per un dettaglio notato dai fan, trasformando un semplice post delle vacanze in un annuncio inatteso.
Una rivelazione perfettamente in linea con lo stile spontaneo e ironico di Diana Del Bufalo, che senza averlo programmato ha condiviso con il pubblico uno dei momenti più importanti della sua vita, confermando di essere pronta a iniziare un nuovo capitolo insieme al suo Patrizio.
© valerio polverari
© valerio polverari