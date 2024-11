Diana Del Bufalo: "Andavo male a scuola finché non ho scoperto il sesso"

"Di me ho sempre avuto grande considerazione. Tranne nella fase in cui ero cicciottella, e tutte si fidanzavano e io no" ha confidato Diana Del Bufalo, individuando proprio nella scoperta dell'amore il vero spartiacque. Ora, dopo qualche delusione sentimentale, è felice accanto a Partizio: "direttore finanziario di una società. È più grande e stiamo insieme da due anni", spiega e lo descrive dicendo: "C’è gente che non sa cosa sia il panico. Tipo il mio fidanzato". La prima foto social l'hanno postata nella primavera del 2023, poi in estate si sono immortalati in vacanza insieme uscendo definitivamente allo scoperto.