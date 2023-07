Dopo la lunga storia d’amore con Paolo Ruffini e il flirt con Edoardo Tavassi l’attrice ritrova la felicità tra le braccia di Patrizio, sconosciuto al mondo dello spettacolo ma il principe azzurro per Diana. “Mi avevano detto che non avrei più provato l’amore…” scrive presentando il fidanzato che aveva già mostrato in un post lo scorso aprile ma che solo ora ufficializza.

“Che era una cosa che da adulti non si prova più perché ‘ormai’… Non ascoltate nessuno se non voi stessi. Le risposte sono già tutte dentro di voi e fregatevene di quello che potrebbero pensare gli altri, non hanno potere sui vostri pensieri. Viva la vita” è la didascalia di Diana Del Bufalo che accompagna le immagini della vacanza alle Baleari con Patrizio. Dallo scatto in motorino con il casco in testa al selfie davanti allo specchio, la coppia è più affiatata e complice che mai.

La prima foto social La prima foto social di Diana Del Bufalo e Patrizio risale ad aprile. Lei si era mostrata con un ragazzo lasciando intendere che fosse il fidanzato. I follower le hanno domandato chi fosse ma l’attrice ha mantenuto il riserbo. "Tu. Tutto. Tu tu ruttutu" aveva scritto come didascalia della loro prima immagine su Instagram. Pare che lui si chiami Patrizio e sia sconosciuto al mondo dello showbiz.