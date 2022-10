Paolo Ruffini in love: "Con Barbara Clara Pereira desidero diventare padre"

Al suo fianco da qualche mese c'è Barbara Clara Pereira , attrice (ma anche "pittrice, insomma, artista a tutto tondo" ci tiene a precisare lui) 41enne nata in venezuela da padre italiano e madre portoghese. La presenta per la prima volta al settimanale "Visto" e racconta: "Sono convinto di averla sempre avuta nei miei sogni". Con lei desidera una famiglia e spera di diventare presto padre: "Ci stiamo attrezzando", svela.

L'amore con Barbara Clara Pereira

"Con lei mi sento davvero pronto per vivere l’esperienza della paternità" ha confidato Paolo Ruffini, 43 anni. Con Barbara Clara è stato un colpo di fulmine: "Sono convinto di averla sempre avuta nei miei sogni e poi l'ho trovata nella realtà. Quando l’ho incontrata, ho esclamato: 'Eccola!'. L’ho sognata tanto!" ha raccontato. Di lei dice: "E' sudamericana, è nata in Venezuela e poi è venuta quando aveva vent’anni qui in Italia perché il papà è friulano. È mora ed è molto bella. Ha un'anima pura e sincera. A me è sempre capitato di trovare donne pretenziose e capricciose ed è la prima volta, una delle poche volte, che ho trovato una persona che non chiede nulla ma ha solo il desiderio di dare, di amare. Questa sua peculiarità l’ho trovata semplicemente meravigliosa".

Chi è Barbara Clara Pereira

Barbara Clara Pereira è nata in Venezuela nel 1981, ma a 20 anni è venuta a vivere in Italia. Occhi castani dallo sguardo intenso e curve mozzafiato, ha fatto centro nel cuore di Paolo Ruffini. Nel 2000 ha partecipato a "Miss Italia nel mondo" e ha vinto il concorso. Con Andrea Delogu ha fondato il duo musicale Cinema2 e ha partecipato alla fiction "Centovetrine".



Le ex di Paolo Ruffini

Prima di innamorarsi di Barbara Clara Pereira, Paolo Ruffini ha avuto altre storie importanti. Dal 2007 al 2013 è stato sposato con Claudia Campolongo (anche se hanno parlato pubblicamente del loro matrimonio solo nel 2015). Poi ha avuto una relazione con Lucia Cossu, modella ed ex ombrellina. Dal 2015 al 2019 è stato legato tra vari tira e molla a Diana Del Bufalo, e anche con lei il rapporto si è rotto in maniera burrascosa: "Stavo troppo male. Io non ho sbagliato niente, le cose gravi le ha commesse lui" ha commentato l'attrice a "Verissimo" all'indomani della rottura. Ora con Barbara Clara Pereira accanto, Paolo Ruffini è pronto a iniziare una nuova storia, stavolta speriamo a lieto fine.