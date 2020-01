Diana Del Bufalo sulla fine della storia con Paolo Ruffini: "Lui ha commesso cose gravi, io non ho sbagliato niente"

La storia tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si è definitivamente chiusa lo scorso dicembre, dopo anni di tira e molla. Ora è pronta a ricominciare e riprendere in mano la sua vita. L'attrice, ospite in esclusiva sabato 1 febbraio a "Verissimo", parla per la prima volta della fine della sua storia con l’attore. "Continuo a volergli bene, ma non ho potuto più continuare a stare con lui per motivi spiacevoli. Nella relazione con Paolo non ho sbagliato niente. Le cose gravi le ha commesse lui e mi sono detta di non poter più andare avanti in questo modo. Sono stata troppo male", confida a Silvia Toffanin.