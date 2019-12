Diana Del Bufalo non ce la fa più: "Io e Paolo (Ruffini) ci siamo lasciati" Tgcom24 1 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una rottura che, a quanto traspare dalle parole di Diana, non deve essere stata per niente facile né indolore: "Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento", scrive. Il suo post è un concentrato di amarezza e disillusione: "Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me. Le persone non cambiano e non si cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna... per questo, lo ringrazio".

Ruffini e la Del Bufalo stavano insieme dal 2015, ma la loro storia è stata sempre caratterizzata da continui alti e bassi. Più volte si sono allontanati in questi anni, per poi ritrovarsi dopo qualche tempo. Poche settimane fa lei aveva scritto sui social: "Chi non ha voluto quando poteva, non potrà quando vorrà...". Lui le aveva fatto eco sulle pagine di Novella2000: "A volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli. Si vive un po’ alla giornata in questo senso, senza fare progetti. Ora, ad esempio, è un momento un po’ down. Passerà". Evidentemente la frattura era più profonda di quanto avesse immaginato...

