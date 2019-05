Del Bufalo e Ruffini, storia d'amore (di nuovo) al capolinea?

Si lasciano, si riprendono, si lasciano di nuovo. La storia tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini procede da anni tra scossoni e ritorni di fiamma. Tra i due, che a gennaio avevano confessato di aver superato un periodo di crisi, sembra di nuovo essere finita. L'attrice, in vacanza a Malta, ha postato (e subito rimosso) delle storie su Instagram in cui disfa i cigni fatti con gli asciugamani, e la scritta "Quando sei single". E infatti lei si diverte con gli amici, ma di lui non c'è traccia...