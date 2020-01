Diana Del Bufalo si consola alle Maldive con Cristiano Caccamo

Le labbra che si sfiorano e gli sguardi che si incrociano con la scritta: “Così siete contenti”. Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo sono alle Maldive con un gruppo di amici. E' il terzo anno che partono per questo viaggio relax in un angolo di paradiso , ma questa volta è particolarmente importante per l'attrice uscita dalla storia con Paolo Ruffini, durata tre anni. Con l'amico e collega Caccamo scherza e dice: “Fidatevi, è meglio l'amicizia”.

“VIVO, PERDONO E VADO AVANTI”

Prima di voltare le spalle al passato e partire per le Maldive, Diana De Bufalo ha rotto il silenzio e detto la sua sul presunto tradimento di Paolo Ruffini. In un post social sulla spiaggia ha scritto: “Vivo, perdono e vado avanti” proprio per dire che non si sarebbe soffermata a commentare i pettegolezzi. Guarda l'orizzonte e conferma la voglia di cambiare pagina dopo la rottura con Ruffini.



VANYA STONE: LE BUGIE VENGONO SEMPRE A GALLA

Vanya Stone è stata esclusa da “La Pupa e il secchione” e prontamente ha spifferato sui social il tradimento di Ruffini. La showgirl ha detto di aver avuto una storia con il conduttore tv quando lui stava con Diana. Ma poi ha aggiunto nelle storie di Instagram: “Io e Diana ci siamo parlate e lei sa. Le bugie vengono sempre a galla, sempre”.

