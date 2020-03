Diana Del Bufalo con Edoardo Tavassi, che isolamento di coppia!

La quarantena di Diana Del Bufalo è all’insegna dell’amore. Da qualche tempo convive con Edoardo Tavassi, fratello dell’ex gieffina Guendalina, e in questi giorni di isolamento i due si mostrano spesso insieme nelle storie social. Un debutto di coppia in sordina, ma tra loro il feeling e la confidenza è già alle stelle. Dopo la storia con Paolo Ruffini, l’attrice ha ritrovato serenità e sorrisi con Edoardo.

Passeggiano in mezzo a una paradiso bucolico attorno alla casa di Diana. Lei ridacchia divertita della sua casa isolata e ne approfitta per godersi la natura, il sole, le passeggiate e soprattutto l’amore di Tavassi. Condividono momenti di coppia: dai film sul divano al risveglio sotto le lenzuola, passando anche per piccoli inconvenienti casalinghi come la stufa che fa i capricci. Tutto condito d’amore e passione…

