Diana Del Bufalo pazza d’amore per il fratello della Tavassi

Diana Del Bufalo si è lasciata definitivamente alle spalle la delusione d’amore per Paolo Ruffini con cui ha condiviso una storia altalenante durata quattro anni. Poi lo stop e la disperazione dell’attrice che ha ammesso di non aver mangiato e di non essere uscita di casa per alcuni giorni dopo l’addio a Ruffini. Poi s’è detta che doveva riprendere in mano la sua vita e l’ha fatto. Prima una vacanza rilassante alle Maldive con l’amico Cristiano Caccamo e poi finalmente la svolta con Edoardo Tavassi, fratello della ex gieffina Guendalina.