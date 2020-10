Tra Diana Del Bufalo e il fratello della Tavassi è finita: “E’ stato un maestro meraviglioso” Instagram 1 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Diana ed Edoardo erano stati paparazzati per la prima volta insieme lo scorso gennaio e durante il lockdown trascorso insieme sono sempre sembrati felici e affiatati. Con lui accanto, la Del Bufalo aveva finalmente dimenticato Paolo Ruffini con cui ha vissuto una relazione lunga e travagliata. Da qualche tempo, però, l'attrice e il fratello di Guendalina Tavassi non apparivano più insieme sui social e i follower avevano iniziato a capire che ci fosse qualcosa sotto.

Alla fine Diana ha dato la conferma di quello che molti avevano già capito. Lo ha fatto con parole che esprimono grande serenità, spiegando che tra loro è rimasto un sentimento speciale. "Edoardo per me è stato un angelo custode, senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia guarigione. È come se qualcuno me lo avesse mandato", ha raccontato in un lungo post. "Lo scambio energetico e spirituale che ci siamo dati, è una cosa che va oltre la materia... Le persone non entrano mai a caso nella propria vita, Mai..." E' serena mentre annuncia l'addio e felice di aver incontrato Edoardo nel suo percorso: "Lo so che per alcuni di voi sembra assurdo lasciarsi senza un motivo disastroso ma accade anche che la vita ti regali maestri meravigliosi e che loro poi debbano insegnare altrove". Parole dolcissime che colpiscono anche Tavassi. Lui commenta con un cuore, lei ricambia.

