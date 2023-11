Diana Del Bufalo nella trasgressiva Berlino anni 30: ecco il "Cabaret" di Arturo Brachetti

"Cabaret", la trama dello spettacolo in scena al Teatro Nazionale Che Banca!

La storia di "Cabaret" è basata su personaggi esistiti ed eventi realmente accaduti a Berlino, descritti nel romanzo autobiografico "Goodbye to Berlin" di Cristopher Isherwood ambiebtato a cavallo degli anni Trenta. La Berlino raccontata è molto vicina a quella reale, con i suoi cabaret, i suoi bordelli, la sua frenetica vita notturna, le sue incredibili correnti artistiche che facevano di questa capitale il crogiuolo di artisti, liberi pensatori e gente comune, di cui la maggior parte inconsapevole dell’avvento del nazismo. Quella raccontata nello spettacolo è la storia di un americano sbarcato nella capitale tedesca che incontra e si innamora di Sally (Diana Del Bufalo), ragazza inglese dai liberi costumi. I due vivono in una stanza in una pensione modesta, tenuta da una anziana zitella tedesca innamorata a sua volta di un fruttivendolo ebreo. Fulcro della narrazione è il Cabaret Kit Kat Club dove EMCEE, un presentatore ambiguo e irriverente (Arturo Brachetti), si prende gioco della libertà sessuale e del potere. Alla fine, l’arrivo del nazismo spegne questa libertà di pensiero e di costumi per lasciar posto al periodo nero che tutti conosciamo e che la storia punirà.